***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.10.2020 09:32
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877609
BIST
10:471.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:477,7154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:479,0549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:47469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,58
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|367,50
|825.038
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.390.776
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.058.591
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.778.665
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|49.596.814
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|552.781.299
|% -3,14
|
|ASELS
|19,68
|423.091.394
|% 1,86
|
|GARAN
|7,16
|346.211.448
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,38
|162.036.728
|% -0,29
|
|GUBRF
|33,18
|154.675.547
|% 3,30
|
|SISE
|7,09
|552.781.299
|% -3,14
|
|GARAN
|7,16
|346.211.448
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,38
|162.036.728
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,14
|84.902.448
|% 0,47
|
|ODAS
|2,82
|105.401.822
|% -0,70
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7066
|7,7154
|% -0,08
|
|Euro
|9,0427
|9,0549
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,8880
|9,9376
|% -0,38
|
|Frank
|8,3223
|8,3725
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0450
|2,0553
|% -0,12
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|