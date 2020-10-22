***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2020 09:45
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882953
BIST
10:501.210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.208
10:507,7969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:509,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2446
10:50481,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,25
|Açılış
|: 481,24
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|65.037.693
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|4.559.590
|% 9,98
|
|YAPRK
|45,42
|1.544.245
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.700.872
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|GARAN
|7,47
|207.582.308
|% -0,80
|
|ESEN
|20,92
|185.631.205
|% 4,65
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,34
|124.883.124
|% -1,68
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|GSDHO
|2,48
|107.747.223
|% -1,98
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7913
|7,7962
|% -0,21
|
|Euro
|9,2446
|9,2510
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,28
|
|Frank
|8,5743
|8,6259
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,16
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|0,14
|
Seans Raporu
10:48
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-
11:04ADESE
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 903, 148 adet işlem
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11:03ULAS
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 769 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 06 kaybederek (% -0.23 ) 1, 334
-
11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, SKBNK
-
11:02XU100
Endeks 1, 209 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 3, 747.00 milyon TL de