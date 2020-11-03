***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2020 09:37
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885557
BIST
10:211.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:218,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:219,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8636
En Düşük
9,7754
10:21513,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,59
|Açılış
|: 513,79
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:21
|KARTN
|2.193,40
|60.250.864
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,40
|209.125.327
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,36
|186.707.804
|% -1,47
|
|GARAN
|6,65
|155.850.697
|% 0,61
|
|ODAS
|3,25
|121.635.063
|% 1,88
|
|ASELS
|17,49
|106.556.427
|% -0,79
|
|TSKB
|2,40
|209.125.327
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,36
|186.707.804
|% -1,47
|
|ODAS
|3,25
|121.635.063
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,73
|55.086.550
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,21
|62.390.765
|% 0,91
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4488
|8,4524
|% 0,15
|
|Euro
|9,8534
|9,8636
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,8908
|10,9454
|% 0,20
|
|Frank
|9,1650
|9,2202
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% 0,09
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|