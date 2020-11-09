***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2020 09:10
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886998
BIST
11:551.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:558,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -0,2660
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:559,8072
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,3192
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:55519,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -15,53
|Açılış
|: 519,29
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ACSEL
|18,37
|18.215.565
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.799.057
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|192.379.005
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.413.851.191
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|358.832.345
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|333.327.092
|% 3,00
|
|PETKM
|4,37
|318.925.217
|% 1,86
|
|ODAS
|3,65
|318.383.105
|% 1,39
|
|GARAN
|7,32
|1.420.894.137
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,41
|339.185.424
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|192.936.799
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|200.561.160
|% 3,29
|
|DOHOL
|2,59
|214.085.377
|% 0,78
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2434
|8,2533
|% -3,12
|
|Euro
|9,7952
|9,8072
|% -3,15
|
|Sterlin
|10,8039
|10,8581
|% -3,29
|
|Frank
|9,1192
|9,1742
|% -3,27
|
|Riyal
|2,1919
|2,2029
|% -3,21
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,49
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,42
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,80
|
Seans Raporu
11:55
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-
12:08MARTI
Yüzde 9.58 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 451, 932 adet işlem
-
12:06MARKA
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 449, 522 adet işlem
-
12:05GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 480, 359 adet işlem
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 4 artarak (% 2.28 ) 1, 093
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, BRKSN, EMNIS, TKURU, YAPRK, MARTI, ACSEL, DAGHL, MARKA, EUKYO