***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2021 09:43
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923156
BIST
11:331.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.437
En Düşük
1.429
11:338,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1300
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1359
11:339,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
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11:33453,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 453,44
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ERBOS
|75,90
|44.324.662
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|111.177.743
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.993.581
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.569.878
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,01
|10.981.418
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,70
|11.454.201
|% -7,21
|
|BJKAS
|8,93
|478.875.185
|% -2,93
|
|KOZAL
|126,90
|413.569.744
|% 1,44
|
|GARAN
|6,91
|333.876.094
|% 0,41
|
|SISE
|7,47
|240.263.123
|% 1,08
|
|JANTS
|891,40
|225.057.769
|% 7,79
|
|BJKAS
|8,93
|478.875.185
|% -2,93
|
|GARAN
|6,91
|333.876.094
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,72
|140.980.859
|% -6,53
|
|SISE
|7,47
|240.263.123
|% 1,08
|
|PETKM
|6,10
|186.980.524
|% 1,84
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1632
|% 0,13
|
|Euro
|9,5912
|9,6066
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2763
|11,3328
|% 0,32
|
|Frank
|8,6215
|8,6734
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1687
|2,1795
|% 0,06
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,83
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,58
|63,58
|-1,28
|