***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2021 09:35
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927081
BIST
16:501.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:508,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:509,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0236
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:50457,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,43
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:50
|QUAGR
|21,90
|1.173.490
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.562.537
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.244.173
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.188.029
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,39
|1.731.768.464
|% 6,04
|
|GARAN
|6,68
|1.030.340.011
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,38
|678.021.743
|% 0,54
|
|FENER
|32,76
|606.759.157
|% 4,66
|
|THYAO
|11,76
|597.169.313
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,79
|496.325.913
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|462.502.845
|% 0,48
|
|TSKB
|1,27
|289.828.496
|% -5,22
|
|GARAN
|6,68
|1.030.340.011
|% 0,91
|
|EREGL
|17,39
|1.731.768.464
|% 6,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1460
|8,1544
|% 0,06
|
|Euro
|9,7296
|9,7403
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1733
|11,2293
|% 0,06
|
|Frank
|8,8118
|8,8649
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|24,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|11,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:00EREGL
Yüzde 6.04 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 645, 164 adet işlem
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16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.57 ) 1, 423
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16:59FENER
Yüzde 4.47 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 341 adet işlem
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16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem