***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 09:36
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945351
BIST
10:221.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:228,6811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2210,3111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0158
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:22494,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 495,73
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:22
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6811
|% -0,21
|
|Euro
|10,3038
|10,3111
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9583
|12,0183
|% -0,33
|
|Frank
|9,3318
|9,3880
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,31
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,39
|