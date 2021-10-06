***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2021 09:03
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967260
BIST
12:151.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,94
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:158,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0572
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1510,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:15500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,20
|9.945.086
|% 8,33
|
|NUGYO
|12,19
|13.726.850
|% 7,88
|
|SEYKM
|18,00
|10.774.712
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.107.204
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.326.585
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|GARAN
|9,16
|460.326.432
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|TUPRS
|119,40
|355.837.239
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|201.788.076
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|ODAS
|1,42
|75.317.676
|% -1,39
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9211
|8,9258
|% 0,64
|
|Euro
|10,3051
|10,3130
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,03
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3703
|2,3822
|% 0,59
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
|