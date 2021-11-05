***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 09:23
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Centricus Holdings Malta Limited & Peter Rioda tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975036
BIST
10:561.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:569,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:5611,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0193
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:56561,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,23
|Açılış
|: 561,85
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:54
|GEDZA
|17,62
|10.677.773
|% 8,23
|
|IZFAS
|6,82
|2.895.514
|% 7,74
|
|RALYH
|8,83
|70.534.622
|% 7,55
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GARFA
|13,89
|2.383.894
|% 5,39
|
|KARYE
|16,04
|53.056.819
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.360.117
|% -9,99
|
|RODRG
|14,10
|717.863
|% -6,37
|
|DARDL
|2,78
|25.603.620
|% -5,76
|
|TETMT
|182,90
|2.000.525
|% -4,14
|
|THYAO
|17,04
|610.362.881
|% 0,41
|
|GARAN
|10,50
|509.099.417
|% 0,48
|
|TUPRS
|142,80
|297.181.672
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,09
|253.142.273
|% 1,95
|
|ASELS
|16,74
|191.687.573
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,09
|253.142.273
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|146.587.314
|% 1,31
|
|SKBNK
|1,10
|54.610.589
|% 0,00
|
|GARAN
|10,50
|509.099.417
|% 0,48
|
|THYAO
|17,04
|610.362.881
|% 0,41
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7214
|9,7257
|% 0,44
|
|Euro
|11,2420
|11,2484
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,0993
|13,1650
|% 0,35
|
|Frank
|10,6126
|10,6765
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,29
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,46
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,48
|0,05
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,18
|
Seans Raporu
10:54
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11:09EGEEN
Yüzde 4.70 oranında artışla 1, 375.70 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 107 adet işlem
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11:07XU100
Endeks 1, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 4, 831.00 milyon TL de
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11:07KONTR
Yüzde 4.68 oranında artışla 78.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 599 adet işlem
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11:06KONTR
Yüzde 4.55 oranında artışla 78.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 741 adet işlem
-
11:05GARFA
Yüzde 5.39 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 358 adet işlem