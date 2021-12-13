***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2021 09:48
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982827
BIST
12:122.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,89
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
12:1214,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2338
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
12:1216,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3242
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
12:12831,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,59
|Açılış
|: 831,21
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler12:12
|DOGUB
|3,85
|3.001.985
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.844.627
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.908.733
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|MERIT
|31,94
|48.289.426
|% -6,93
|
|AKMGY
|51,40
|663.992
|% -6,72
|
|ALBRK
|2,02
|78.899.119
|% -6,48
|
|OYLUM
|7,87
|13.357.656
|% -6,42
|
|THYAO
|23,80
|2.636.168.886
|% 5,40
|
|GARAN
|12,17
|1.690.564.520
|% 0,08
|
|SISE
|16,19
|1.398.430.001
|% -2,41
|
|YKBNK
|3,87
|1.120.775.641
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,76
|1.035.675.637
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|1.035.675.637
|% 2,60
|
|TSKB
|1,70
|554.036.234
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|1.120.775.641
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,22
|220.175.369
|% -3,17
|
|GARAN
|12,17
|1.690.564.520
|% 0,08
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6263
|14,6301
|% 1,62
|
|Euro
|16,4940
|16,5368
|% 2,00
|
|Sterlin
|19,3429
|19,4399
|% 1,93
|
|Frank
|15,7524
|15,8473
|% 1,57
|
|Riyal
|3,8853
|3,9048
|% 1,56
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,17
|
|Altın Gr.
|831
|831
|11,87
|
|Cumhuriyet
|5.536
|5.620
|128,00
|
|Tam
|5.490
|5.633
|110,38
|
|Yarım
|2.654
|2.725
|53,40
|
|Çeyrek
|1.331
|1.362
|26,70
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,12
|
|B. Petrol
|73,29
|73,29
|-0,41
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 12 artarak (% 0.34 ) 2, 377
-
12:25XU100
Endeks 2, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 23, 119.00 milyon TL de
-
12:25ISKPL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 497, 398 adet işlem
-
12:24MERIT
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 381 adet işlem
-
12:23TEKTU
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 382, 325 adet işlem