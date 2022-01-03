***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.01.2022 09:09
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Uğur Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987647
BIST
14:561.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 48,37
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5613,1789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0756
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5614,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1291
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:56769,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -10,57
|Açılış
|: 769,10
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:54
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.011.009
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.021.483
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,36
|48.162.874
|% -6,51
|
|NIBAS
|14,07
|19.433.070
|% -5,70
|
|AKGRT
|10,28
|11.359.007
|% -3,02
|
|DURDO
|19,35
|5.964.626
|% -2,91
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|THYAO
|20,84
|1.164.982.342
|% 4,10
|
|EREGL
|28,60
|921.211.952
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|716.693.537
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.987.409
|% 2,99
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,20
|216.273.924
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|482.792.658
|% 1,53
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1196
|13,1233
|% -0,99
|
|Euro
|14,9057
|14,9735
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6705
|17,7591
|% -1,13
|
|Frank
|14,3202
|14,4064
|% -1,04
|
|Riyal
|3,4832
|3,5007
|% -1,04
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,02
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,68
|78,68
|0,90
|
Seans Raporu
14:54
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15:09EDIP
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