***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2022 09:04
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988824
BIST
10:211.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:2113,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0316
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:2115,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:21780,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,02
|Açılış
|: 780,50
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BALAT
|9,57
|244.776
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,07
|7.125.615
|% 9,81
|
|EKIZ
|7,31
|283.821
|% 8,94
|
|AGYO
|3,11
|22.902.970
|% 6,87
|
|ELITE
|24,48
|29.605.917
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,86
|8.373.497
|% -6,08
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|KRGYO
|8,27
|2.870.194
|% -4,72
|
|MAALT
|268,00
|1.298.598
|% -3,35
|
|THYAO
|23,06
|398.896.055
|% 1,14
|
|EREGL
|29,90
|236.484.992
|% -1,06
|
|BIMAS
|68,75
|223.939.129
|% 1,55
|
|GARAN
|11,42
|158.893.250
|% -0,09
|
|TSPOR
|7,48
|145.715.480
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,26
|81.647.919
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,48
|145.715.480
|% 2,19
|
|TSKB
|1,47
|28.044.728
|% -0,68
|
|DOHOL
|2,94
|52.567.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|60.826.778
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4027
|13,4193
|% 0,09
|
|Euro
|15,1488
|15,2003
|% 0,32
|
|Sterlin
|17,9630
|18,0531
|% -0,65
|
|Frank
|14,4901
|14,5774
|% -0,55
|
|Riyal
|3,5312
|3,5489
|% -0,77
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,32
|
|Altın Gr.
|779
|780
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|0,09
|