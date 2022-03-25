***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 09:39
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012860
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
0
En Düşük
0
18:0514,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0374
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
18:05932,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 932,68
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,00
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8245
|14,8377
|% 0,09
|
|Euro
|16,3497
|16,3658
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6223
|% 0,23
|
|Frank
|15,9135
|16,0094
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9395
|3,9592
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,07
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964