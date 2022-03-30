***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 09:53
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013920
BIST
11:262.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
11:2614,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0946
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6673
En Düşük
14,5332
11:2616,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1574
|Açılış
|: 16,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3462
En Düşük
16,1459
11:26905,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,26
|Açılış
|: 905,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUSE
|103,00
|9.762.388
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|214.225.737
|% 9,29
|
|GZNMI
|43,42
|67.434.259
|% 6,58
|
|ALBRK
|1,83
|17.404.003
|% 6,40
|
|PRZMA
|3,83
|917.991
|% 6,09
|
|CEOEM
|14,34
|17.769.868
|% -9,98
|
|PKENT
|217,00
|14.956.946
|% -7,62
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|13,03
|62.575.046
|% -6,53
|
|KAPLM
|60,55
|4.494.305
|% -5,69
|
|THYAO
|31,40
|1.646.553.956
|% -0,76
|
|ASELS
|24,46
|965.208.146
|% 2,26
|
|GARAN
|12,21
|883.899.177
|% 0,83
|
|SISE
|15,26
|726.438.710
|% 1,06
|
|PETKM
|9,11
|576.719.640
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,07
|389.774.170
|% 1,75
|
|ODAS
|1,67
|154.847.584
|% 1,83
|
|GARAN
|12,21
|883.899.177
|% 0,83
|
|ISFIN
|3,41
|214.225.737
|% 9,29
|
|PETKM
|9,11
|576.719.640
|% 0,44
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6558
|14,6615
|% 0,61
|
|Euro
|16,3342
|16,3473
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,1891
|19,2854
|% 0,88
|
|Frank
|15,7422
|15,8370
|% 0,98
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,60
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|2,70
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,69
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39ALBRK
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 964, 679 adet işlem
-
11:37ISYAT
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 605, 870 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 81 artarak (% 0.89 ) 2, 468
-
11:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN