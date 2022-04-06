***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2022 10:18
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016303
BIST
11:512.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,90
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
11:5114,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
11:5116,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0518
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
11:51912,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,24
|Açılış
|: 912,19
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,59
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KONKA
|15,09
|107.207.387
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|52.482.892
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|80.630.720
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.645.105
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.402.749
|% 9,95
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|NTHOL
|10,73
|29.774.615
|% -4,03
|
|LIDER
|17,91
|127.362.492
|% -3,97
|
|CEOEM
|11,46
|27.194.065
|% -3,54
|
|THYAO
|34,84
|1.761.568.908
|% 0,99
|
|PETKM
|9,97
|1.342.413.495
|% 2,26
|
|ASELS
|25,92
|1.079.884.283
|% -0,38
|
|TUPRS
|243,80
|855.480.596
|% 1,16
|
|KOZAL
|157,80
|848.881.500
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,58
|501.663.196
|% -0,39
|
|PETKM
|9,97
|1.342.413.495
|% 2,26
|
|ODAS
|1,92
|221.083.335
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,22
|289.870.643
|% 0,24
|
|DOHOL
|3,48
|239.500.650
|% 0,29
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7350
|14,7437
|% 0,21
|
|Euro
|16,0990
|16,1072
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2447
|19,3412
|% 0,25
|
|Frank
|15,7422
|15,8370
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% 0,07
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,42
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,03
|