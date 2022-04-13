***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2022 09:51
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019937
BIST
09:552.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,90
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.483
En Düşük
2.483
09:5514,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0149
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
09:5515,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
09:55923,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,35
|Açılış
|: 923,46
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|PGSUS
|123,00
|3.954.204
|% 0,16
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|LIDER
|18,25
|2.163.483
|% 0,22
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|ADESE
|0,87
|815.488
|% 0,00
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|MOBTL
|1,75
|1.166.849
|% 0,57
|
|DGNMO
|2,31
|1.042.923
|% 0,43
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5745
|14,5837
|% -0,10
|
|Euro
|15,7893
|15,8125
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8810
|18,9757
|% -0,11
|
|Frank
|15,5627
|15,6565
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8770
|3,8965
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,95
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,08
|