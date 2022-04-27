***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 09:45
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024145
BIST
10:282.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,04
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:2814,8150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:2815,7222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0244
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:28904,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,39
|Açılış
|: 904,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UFUK
|25,96
|1.361.498
|% 10,00
|
|KAPLM
|69,65
|9.453.228
|% 7,32
|
|ACSEL
|45,86
|23.499.888
|% 6,35
|
|PKART
|16,52
|3.700.145
|% 6,17
|
|BAKAB
|22,16
|4.100.373
|% 4,82
|
|EUHOL
|2,55
|830.415
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,46
|48.319.016
|% -6,19
|
|PAMEL
|108,40
|1.305.033
|% -4,58
|
|SAFKR
|7,52
|28.339.935
|% -3,96
|
|FORMT
|1,58
|1.918.253
|% -3,07
|
|THYAO
|38,86
|663.177.900
|% -0,61
|
|ASELS
|25,08
|438.704.485
|% -2,03
|
|EREGL
|33,42
|336.201.173
|% 1,03
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|SISE
|17,53
|264.521.250
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,59
|154.632.088
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,95
|208.090.041
|% 0,20
|
|ODAS
|2,36
|80.768.091
|% -0,42
|
|TSKB
|1,87
|42.249.055
|% -2,09
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8060
|14,8161
|% 0,12
|
|Euro
|15,7074
|15,7164
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,5389
|18,6319
|% -0,05
|
|Frank
|15,2846
|15,3767
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9369
|3,9566
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-4,82
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,87
|