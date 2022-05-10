***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2022 09:49
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028157
BIST
10:512.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 24,54
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:5115,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1218
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:5116,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1495
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:51909,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 10,58
|Açılış
|: 909,85
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|IMASM
|24,12
|14.963.879
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.620.927
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|21.415.934
|% 9,19
|
|ERBOS
|122,80
|110.817.290
|% 8,48
|
|GEDZA
|24,92
|20.719.593
|% -9,12
|
|ATEKS
|43,58
|9.213.889
|% -6,12
|
|KARSN
|5,14
|259.729.780
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,70
|34.164.432
|% -5,45
|
|BRKSN
|9,35
|1.650.893
|% -4,98
|
|SISE
|19,67
|927.478.654
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|676.250.669
|% 5,97
|
|KRDMD
|16,42
|672.039.404
|% 0,55
|
|EREGL
|34,18
|667.552.877
|% 1,97
|
|THYAO
|42,72
|573.449.729
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,84
|676.250.669
|% 5,97
|
|MRGYO
|1,07
|37.646.492
|% -0,93
|
|VAKBN
|4,57
|146.786.848
|% -0,87
|
|KLGYO
|1,26
|26.407.589
|% -0,79
|
|HLGYO
|2,17
|34.161.761
|% 3,33
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1985
|15,2080
|% 0,82
|
|Euro
|16,0768
|16,0952
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,6797
|18,7734
|% 0,73
|
|Frank
|15,2423
|15,3341
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0379
|4,0582
|% 0,71
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,09
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,05
|
Seans Raporu
10:49
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11:04OLMK
Yüzde 7.74 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 941 adet işlem
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11:03BRLSM
Yüzde 4.85 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 786 adet işlem
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11:01DERHL
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11:00XU100
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11:00LIDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 618 adet işlem