***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2022 09:47
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032258
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
0
En Düşük
0
18:0516,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1179
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1974
En Düşük
16,0430
18:0517,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3464
En Düşük
17,2406
18:05966,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 966,34
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,21
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INDES
|9,16
|24.289.756
|% 6,21
|
|VBTYZ
|22,78
|8.934.227
|% 2,24
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|AGHOL
|35,28
|15.183.687
|% 0,70
|
|PRKAB
|37,00
|197.992.424
|% 0,14
|
|OSMEN
|22,48
|25.083.490
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,93
|14.321.618
|% 0,00
|
|ORGE
|7,12
|11.843.616
|% 0,00
|
|POLHO
|4,47
|67.349.864
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,93
|14.321.618
|% 0,00
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% 0,00
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 0,00
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 0,00
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% 0,00
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1843
|16,1938
|% 0,73
|
|Euro
|17,3169
|17,3347
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,2215
|20,3229
|% 0,51
|
|Frank
|16,7431
|16,8440
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3013
|4,3229
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,91
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,47
|