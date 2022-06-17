***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2022 09:47
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037845
BIST
10:082.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,86
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.492
10:0817,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:0818,2175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0577
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:081.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|TSGYO
|5,20
|19.387.741
|% 6,34
|
|KMPUR
|32,84
|20.897.644
|% 5,61
|
|ULUUN
|21,50
|14.133.662
|% 4,88
|
|YGGYO
|21,30
|1.743.180
|% -4,83
|
|SNKRN
|31,80
|1.765.677
|% -4,79
|
|RAYSG
|12,35
|143.225
|% -4,63
|
|RHEAG
|1,73
|83.572
|% -2,81
|
|SELVA
|8,07
|2.475.530
|% -2,42
|
|THYAO
|47,38
|192.267.353
|% 0,08
|
|SASA
|45,66
|178.810.419
|% 0,48
|
|SISE
|21,40
|145.048.903
|% 1,61
|
|EREGL
|29,34
|122.109.182
|% 0,48
|
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|ODAS
|3,00
|67.056.647
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,57
|47.843.202
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,94
|53.657.949
|% 1,03
|
|MOBTL
|1,75
|15.196.875
|% 1,74
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3179
|17,3231
|% 0,14
|
|Euro
|18,2070
|18,2138
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,1717
|21,2779
|% -0,63
|
|Frank
|17,8104
|17,9177
|% -0,09
|
|Riyal
|4,6012
|4,6243
|% 0,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-12,25
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.800
|6.915
|-51,00
|
|Yarım
|3.338
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,28
|
Seans Raporu
10:07
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ATSYH, TSGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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