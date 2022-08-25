***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 09:58
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058287
BIST
11:343.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 72,72
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3418,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1734
En Düşük
18,1333
11:3418,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:341.030,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:31
|VAKBN
|5,50
|568.474.026
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.781.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|246.773.738
|% -6,92
|
|THYAO
|70,55
|3.427.357.296
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|AKBNK
|11,59
|1.250.736.463
|% 4,70
|
|GARAN
|25,08
|1.096.455.001
|% 7,09
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,87
|972.891.217
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|HALKB
|6,43
|908.620.964
|% 8,98
|
|ALBRK
|2,52
|314.501.469
|% 7,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1637
|18,1737
|% 0,18
|
|Euro
|18,1901
|18,2055
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% 0,55
|
|Frank
|18,8056
|18,9189
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,56
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,50
|