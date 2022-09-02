***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 09:53
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059532
BIST
11:283.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 46,97
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:2818,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:2818,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:28998,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 998,54
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KNFRT
|10,57
|22.987.066
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.655.855
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.334.420
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,40
|8.954.639
|% 8,42
|
|MTRKS
|47,52
|1.792.644
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|CANTE
|77,75
|9.005.471
|% -5,18
|
|DITAS
|25,16
|7.001.330
|% -4,84
|
|THYAO
|71,80
|2.012.810.961
|% 0,98
|
|AKBNK
|12,54
|1.990.553.165
|% 5,82
|
|HALKB
|8,43
|1.438.633.564
|% -1,06
|
|YKBNK
|7,44
|1.382.068.547
|% -1,72
|
|VAKBN
|7,58
|1.009.349.999
|% -1,04
|
|YKBNK
|7,44
|1.382.068.547
|% -1,72
|
|HALKB
|8,43
|1.438.633.564
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,05
|657.953.386
|% 1,25
|
|AKBNK
|12,54
|1.990.553.165
|% 5,82
|
|VAKBN
|7,58
|1.009.349.999
|% -1,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2287
|% 0,18
|
|Euro
|18,1738
|18,1846
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,9975
|21,1028
|% 0,29
|
|Frank
|18,5209
|18,6324
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,73
|
|Altın Gr.
|997
|997
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.717
|6.769
|4,00
|
|Yarım
|3.273
|3.309
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,42
|94,42
|2,06
|