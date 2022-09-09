***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 09:50
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061837
BIST
11:073.510
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 72,17
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.510
En Düşük
3.452
11:0718,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:0718,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2117
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4522
En Düşük
18,2247
11:071.013,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.013,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:07
|HALKB
|13,76
|1.350.640.013
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|25.892.209
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|249.302.424
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,43
|95.025.239
|% 9,04
|
|HEDEF
|9,22
|17.191.959
|% -6,01
|
|MTRKS
|35,94
|30.062.918
|% -5,77
|
|HUNER
|4,03
|42.140.979
|% -5,40
|
|TSPOR
|5,26
|55.633.092
|% -4,19
|
|DOGUB
|9,75
|2.485.965
|% -4,04
|
|YKBNK
|8,91
|2.996.108.917
|% 4,70
|
|AKBNK
|15,75
|2.912.554.265
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,15
|1.908.648.451
|% 7,43
|
|EKGYO
|5,06
|1.511.186.684
|% 3,48
|
|GARAN
|25,34
|1.438.576.229
|% 6,47
|
|YKBNK
|8,91
|2.996.108.917
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,06
|1.511.186.684
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,75
|2.912.554.265
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,15
|1.908.648.451
|% 7,43
|
|HALKB
|13,76
|1.350.640.013
|% 9,99
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2323
|18,2492
|% 0,14
|
|Euro
|18,4333
|18,4411
|% 1,16
|
|Sterlin
|21,1642
|21,2704
|% 1,24
|
|Frank
|18,9487
|19,0628
|% 1,27
|
|Riyal
|4,8395
|4,8637
|% 0,07
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|19,86
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|12,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.872
|43,00
|
|Yarım
|3.319
|3.360
|22,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,93
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,22
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|1,29
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21KNFRT
Yüzde 6.81 oranında artışla 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 397, 126 adet işlem
-
11:20KNFRT
Yüzde 6.90 oranında artışla 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 790 adet işlem
-
11:19HKTM
Yüzde 7.41 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 133 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 68 artarak (% 2.09 ) 3, 845
-
11:18XU100
Endeks 3, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 23, 319.00 milyon TL de