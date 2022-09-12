***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2022 10:06
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062281
BIST
11:313.603
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 81,98
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3118,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3118,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2870
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6031
En Düşük
18,3348
11:311.011,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.011,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:31
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.769.618
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.628.096.612
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|263.554.064
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,50
|6.436.538
|% -3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ASELS
|31,86
|2.992.409.159
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|THYAO
|74,25
|2.321.161.451
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|EKGYO
|5,32
|1.928.862.394
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|KRDMD
|15,02
|1.597.282.321
|% 5,33
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2459
|% 0,06
|
|Euro
|18,5941
|18,6031
|% 1,57
|
|Sterlin
|21,2494
|21,3559
|% 0,85
|
|Frank
|19,0235
|19,1381
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.789
|6.844
|15,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,19
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,12
|