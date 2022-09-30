***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2022 09:50
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066265
BIST
11:423.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,87
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:4218,5501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:4218,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1192
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:42995,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,02
|Açılış
|: 996,41
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BFREN
|1.529,40
|46.458.549
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|127,80
|51.800.107
|% 7,85
|
|ZOREN
|3,50
|250.547.154
|% 7,69
|
|ARASE
|141,10
|72.221.872
|% 7,30
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,32
|51.737.488
|% -5,66
|
|ISGYO
|6,48
|1.654.402.184
|% -2,56
|
|THYAO
|68,60
|1.085.564.057
|% 0,00
|
|SASA
|67,65
|845.390.136
|% 2,73
|
|ALARK
|56,15
|801.040.395
|% -0,27
|
|VESTL
|38,78
|699.925.612
|% 2,81
|
|ISGYO
|6,48
|1.654.402.184
|% -2,56
|
|TSKB
|2,43
|236.467.677
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,84
|323.079.920
|% 0,52
|
|ODAS
|6,11
|485.200.563
|% 2,86
|
|ZOREN
|3,50
|250.547.154
|% 7,69
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5457
|18,5531
|% 0,26
|
|Euro
|18,2472
|18,2621
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,7729
|20,8770
|% 1,29
|
|Frank
|18,9175
|19,0315
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9234
|4,9481
|% 0,30
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,85
|
|Altın Gr.
|997
|998
|9,58
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.672
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|1,37
|