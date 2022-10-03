***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
3.10.2022 09:45
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066528
BIST
8:10:3.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
0
En Düşük
0
8:10:18,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
8:10:18,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0912
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
8:10:992,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,07
|Açılış
|: 992,34
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler8:10:
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|SARKY
|17,15
|8.611.801
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,13
|8.832.183
|% 0,00
|
|SONME
|40,86
|12.851.639
|% 0,00
|
|TIRE
|19,45
|31.456.236
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|SARKY
|17,15
|8.611.801
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,13
|8.832.183
|% 0,00
|
|SONME
|40,86
|12.851.639
|% 0,00
|
|TIRE
|19,45
|31.456.236
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5569
|18,5610
|% 0,32
|
|Euro
|18,1951
|18,2187
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7206
|20,8245
|% 0,57
|
|Frank
|18,7037
|18,8164
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9229
|4,9476
|% 0,26
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|2,22
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.696
|6.770
|38,00
|
|Yarım
|3.258
|3.312
|21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,23
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|2,33
|
Seans Raporu
8:10:
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem