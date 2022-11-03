***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 09:02
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076438
BIST
12:084.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 32,44
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:0818,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:0818,2015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0832
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:08973,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,33
|Açılış
|: 973,12
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KAREL
|23,32
|123.244.527
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.349.864
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.082.212
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.055.517
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|404,00
|36.468.394
|% -6,42
|
|HEDEF
|13,14
|17.812.665
|% -5,40
|
|KAPLM
|113,00
|5.824.705
|% -5,28
|
|THYAO
|103,50
|5.514.366.121
|% 2,68
|
|TUPRS
|406,70
|3.045.876.398
|% 2,96
|
|ASELS
|36,02
|2.010.000.774
|% 0,39
|
|SASA
|132,00
|1.732.295.820
|% 4,43
|
|PETKM
|14,12
|1.560.314.826
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,53
|773.252.096
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,88
|998.856.908
|% -0,45
|
|PETKM
|14,12
|1.560.314.826
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,03
|890.024.921
|% 0,67
|
|ODAS
|8,53
|784.377.319
|% 0,83
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6269
|% 0,05
|
|Euro
|18,1902
|18,2015
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,9061
|21,0110
|% -1,17
|
|Frank
|18,3366
|18,4470
|% -0,83
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-8,79
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.560
|6.618
|-59,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,30
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 4, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 35, 696.00 milyon TL de
-
12:22SILVR
Yüzde 6.71 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 307 adet işlem
-
12:21NTGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 706 adet işlem
-
12:19POLHO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 075, 093 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KRDMD, EREGL