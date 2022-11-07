***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 10:05
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077106
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
0
En Düşük
0
18:0518,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6527
En Düşük
18,5206
18:0518,5118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5729
En Düşük
18,3801
18:05999,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,76
|Açılış
|: 999,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 0,00
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 0,00
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 0,00
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6096
|% 0,23
|
|Euro
|18,4868
|18,5118
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,0026
|21,1079
|% -0,28
|
|Frank
|18,5981
|18,7101
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-11,76
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.684
|6.751
|117,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,88
|