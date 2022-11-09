***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 09:47
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078466
BIST
11:104.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 27,28
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.411
En Düşük
4.354
11:1018,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
11:1018,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1134
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7814
En Düşük
18,6562
11:101.025,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.025,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,03
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|30.135.862
|% 9,95
|
|ATEKS
|69,70
|14.527.440
|% 9,94
|
|EDIP
|4,43
|6.095.392
|% 9,93
|
|ODAS
|9,74
|1.389.329.416
|% 9,44
|
|KNFRT
|14,94
|49.813.477
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|48.392.425
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|41.324.387
|% -9,84
|
|ULAS
|7,42
|3.369.304
|% -8,28
|
|SNKRN
|20,90
|464.461
|% -7,11
|
|THYAO
|114,20
|2.845.309.054
|% 1,06
|
|EREGL
|35,84
|1.560.184.995
|% 0,28
|
|ODAS
|9,74
|1.389.329.416
|% 9,44
|
|HEKTS
|34,74
|886.180.327
|% 5,91
|
|ALARK
|87,30
|860.549.316
|% 8,45
|
|EKGYO
|5,16
|803.126.998
|% -0,77
|
|ODAS
|9,74
|1.389.329.416
|% 9,44
|
|SKBNK
|2,12
|183.867.769
|% 0,47
|
|TSKB
|3,12
|223.377.418
|% 0,00
|
|DOHOL
|6,46
|453.133.289
|% 0,16
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,7595
|18,7740
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4310
|21,5385
|% 0,55
|
|Frank
|18,8406
|18,9541
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,40
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.831
|6.895
|7,00
|
|Yarım
|3.328
|3.371
|3,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|0,08
|
Seans Raporu
11:08
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-
11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.80 ) 3, 886
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SMRTG, ETILR, ATEKS
-
11:22
OTTO, ETILR, PARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:22
MMCAS, KLRHO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:22
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 101 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 142 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem