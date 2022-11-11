***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2022 09:48
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079356
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
0
En Düşük
0
18:0518,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0975
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1553
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
19,0071
En Düşük
18,8141
18:051.047,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.047,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,24
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|6,34
|44.456.178
|% 0,00
|
|AGESA
|30,08
|71.556.712
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,20
|247.725.138
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|42.134.453
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,43
|2.869.884.985
|% 0,00
|
|AFYON
|6,34
|44.456.178
|% 0,00
|
|AGESA
|30,08
|71.556.712
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,20
|247.725.138
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|42.134.453
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,43
|2.869.884.985
|% 0,00
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 0,00
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 0,00
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 0,00
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5874
|% 0,53
|
|Euro
|18,9878
|19,0071
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6153
|21,7237
|% 0,11
|
|Frank
|19,1238
|19,2390
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,70
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.940
|7.036
|18,00
|
|Yarım
|3.371
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,14
|
|B. Petrol
|95,60
|95,60
|1,93
|