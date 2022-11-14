***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2022 09:39
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079697
BIST
12:064.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 97,97
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:0618,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:0619,2112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:061.052,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.052,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KONTR
|178,20
|613.339.233
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|37.703.108
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.702.767
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|22.873.143
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|60.820.567
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|188.991.488
|% -9,93
|
|FENER
|65,85
|232.233.144
|% -6,73
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,31
|155.122.610
|% -5,27
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,90
|4.355.799.820
|% -0,54
|
|EREGL
|37,48
|1.872.927.320
|% 2,68
|
|ODAS
|11,60
|1.677.831.377
|% 7,31
|
|ASELS
|40,08
|1.632.884.479
|% 3,14
|
|AKFGY
|4,70
|1.117.164.861
|% 3,75
|
|AKFGY
|4,70
|1.117.164.861
|% 3,75
|
|ODAS
|11,60
|1.677.831.377
|% 7,31
|
|SKBNK
|2,30
|318.276.136
|% 6,48
|
|EKGYO
|5,40
|669.385.776
|% 1,89
|
|TSKB
|3,15
|285.324.360
|% 2,61
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6093
|% 0,35
|
|Euro
|19,2012
|19,2112
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,8960
|22,0058
|% -0,02
|
|Frank
|19,6177
|19,7358
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,34
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-8,74
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.950
|7.072
|54,00
|
|Yarım
|3.375
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|0,23
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 44 artarak (% 2.01 ) 4, 934
-
12:20XU100
Endeks 4, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 36, 191.00 milyon TL de
-
12:20EPLAS
Yüzde 5.97 oranında artışla 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 982 adet işlem
-
12:16MERCN
Yüzde 7.39 oranında artışla 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 034, 403 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 4, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 35, 464.00 milyon TL de