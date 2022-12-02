***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 09:44
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083822
BIST
09:555.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,29
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.054
09:5518,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
09:5519,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
09:551.078,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.078,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|OZSUB
|11,23
|384.178
|% 9,99
|
|GOLTS
|145,70
|8.567.451
|% 9,96
|
|BRMEN
|3,12
|452.831
|% 9,86
|
|BRKO
|3,04
|2.288.837
|% 9,75
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|MMCAS
|5,90
|16.196
|% -3,28
|
|COSMO
|102,00
|182.580
|% -2,86
|
|PAGYO
|27,42
|132.713
|% -1,72
|
|SODSN
|41,30
|580.182
|% -1,57
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 0,00
|
|SISE
|39,54
|4.904.513.208
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|ASELS
|47,86
|4.234.451.727
|% 0,25
|
|TUPRS
|485,00
|3.738.749.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|TSKB
|4,09
|1.120.560.264
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,30
|1.752.663.837
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,08
|1.629.934.615
|% 0,00
|
|SISE
|39,54
|4.904.513.208
|% 0,20
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6395
|% 0,04
|
|Euro
|19,6309
|19,6375
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7358
|22,8498
|% -0,04
|
|Frank
|19,8117
|19,9311
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9412
|4,9659
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.188
|7.256
|-18,00
|
|Yarım
|3.486
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|0,04
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,12
|