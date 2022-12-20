Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

20.12.2022 09:42
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088649


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:365.399
Değişim :  0,12% |  6,59
Açılış :  5.409  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.409 En Düşük
5.344
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETUN 63,85 29.839.233 % 9,99  
PLTUR 14,65 4.574.682 % 9,98  
TMPOL 36,16 50.528.401 % 9,98  
CASA 173,10 1.311.752 % 9,97  
OTTO 88,30 4.545.596 % 9,96  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Dolar 18,6527 18,6612 % 0,06  
Euro 19,8031 19,8172 % 0,17  
Sterlin 22,6166 22,7300 % 0,16  
Frank 20,0501 20,1708 % 0,35  
Riyal 4,9459 4,9707 % 0,05  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 18,07  
Altın Gr. 1.084 1.084 13,00  
Cumhuriyet 7.267 7.377 54,00  
Tam 7.303 7.352 62,00  
Yarım 3.548 3.594 30,00  
Çeyrek 1.774 1.797 16,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,70  
Gümüş Gr. 14,23 14,24 0,48  
B. Petrol 80,21 80,21 0,41  
Seans Raporu 15:33
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru