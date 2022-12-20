***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2022 09:42
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088649
BIST
15:365.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,59
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.409
En Düşük
5.344
15:3618,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
15:3619,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8745
En Düşük
19,7252
15:361.083,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.083,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.085,82
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PETUN
|63,85
|29.839.233
|% 9,99
|
|PLTUR
|14,65
|4.574.682
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|50.528.401
|% 9,98
|
|CASA
|173,10
|1.311.752
|% 9,97
|
|OTTO
|88,30
|4.545.596
|% 9,96
|
|TSKB
|4,95
|1.395.486.857
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,25
|7.898.655
|% -9,96
|
|OZSUB
|21,16
|36.965.391
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,17
|1.279.027.843
|% -9,94
|
|VAKBN
|12,42
|3.785.673.072
|% -9,80
|
|THYAO
|147,40
|7.944.944.299
|% 2,86
|
|ASELS
|61,05
|5.573.182.608
|% 2,69
|
|EREGL
|42,26
|4.154.164.505
|% 1,83
|
|HALKB
|14,13
|4.122.350.743
|% -9,77
|
|YKBNK
|12,13
|4.115.690.066
|% -5,75
|
|EKGYO
|8,27
|3.270.371.313
|% -0,12
|
|SKBNK
|3,17
|1.279.027.843
|% -9,94
|
|YKBNK
|12,13
|4.115.690.066
|% -5,75
|
|VAKBN
|12,42
|3.785.673.072
|% -9,80
|
|ISCTR
|12,71
|3.814.945.568
|% -7,02
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6527
|18,6612
|% 0,06
|
|Euro
|19,8031
|19,8172
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6166
|22,7300
|% 0,16
|
|Frank
|20,0501
|20,1708
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,05
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|18,07
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|13,00
|
|Cumhuriyet
|7.267
|7.377
|54,00
|
|Tam
|7.303
|7.352
|62,00
|
|Yarım
|3.548
|3.594
|30,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.797
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,24
|0,48
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,41
|
Seans Raporu
15:33
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15:47
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15:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EREGL
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15:47XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 91, 124.00 milyon TL de