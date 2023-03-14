***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2023 09:07
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124302
BIST
11:005.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,78
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
11:0018,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9826
En Düşük
18,9369
11:0020,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0512
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3857
En Düşük
20,2652
11:001.166,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.166,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler10:58
|GOLTS
|156,20
|63.757.722
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.725.127
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.234.359
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.180.175
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.798.005
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|PENTA
|28,62
|98.726.091
|% -7,56
|
|MEPET
|5,00
|8.903.335
|% -6,89
|
|TETMT
|247,80
|14.164.945
|% -6,77
|
|FRIGO
|7,53
|20.228.719
|% -6,11
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|EREGL
|40,08
|833.322.860
|% 0,40
|
|ASELS
|57,70
|768.886.667
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|ASTOR
|53,05
|693.597.589
|% -1,30
|
|ODAS
|7,96
|664.229.885
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|YGYO
|2,05
|82.885.009
|% 9,04
|
|EKGYO
|7,97
|312.976.488
|% 0,38
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9691
|18,9818
|% 0,08
|
|Euro
|20,2978
|20,3072
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,19
|
|Frank
|20,7083
|20,8331
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.892
|7.952
|-6,00
|
|Yarım
|3.856
|3.891
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,84
|