***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2023 09:48
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131375
BIST
13:144.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 60,70
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1419,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1421,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1079
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:141.225,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.225,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:12
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2232
|19,2274
|% 0,23
|
|Euro
|21,0317
|21,0479
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9650
|24,0852
|% 0,85
|
|Frank
|20,9914
|21,1179
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
|
|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
|
|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
|