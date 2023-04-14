***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2023 09:34
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137932
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0548
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1058
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.271,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3673
|19,3736
|% 0,28
|
|Euro
|21,4373
|21,4596
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,1870
|24,3083
|% 0,21
|
|Frank
|21,7160
|21,8468
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1459
|5,1717
|% 0,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,45
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.719
|8.804
|13,00
|
|Yarım
|4.258
|4.308
|6,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.154
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,13
|0,07
|
|B. Petrol
|86,36
|86,36
|0,27
|