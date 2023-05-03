***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2023 09:44
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145793
BIST
10:254.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -70,09
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.436
10:2519,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2521,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1390
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5476
En Düşük
21,3838
10:251.262,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.262,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.204.793
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|38.790.082
|% 7,30
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|71.163.313
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.713.043
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.004.755
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|THYAO
|126,40
|671.012.927
|% 0,08
|
|EREGL
|31,66
|333.189.069
|% -1,80
|
|TUPRS
|65,80
|276.731.911
|% 0,69
|
|GARAN
|27,62
|217.869.384
|% 0,07
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|EKGYO
|5,66
|100.009.334
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|146.828.608
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|157.733.759
|% 0,56
|
|HALKB
|10,90
|151.805.200
|% 3,81
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4765
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5226
|21,5476
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,3128
|24,4347
|% 0,50
|
|Frank
|21,8142
|21,9456
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,10
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-1,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,61
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.174
|9.466
|-18,00
|
|Yarım
|4.451
|4.602
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.294
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,10
|