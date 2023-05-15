GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler09:55
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|19,6492
|19,6538
|% 0,46
|Euro
|21,3879
|21,3931
|% 0,72
|Sterlin
|24,4263
|24,5488
|% 0,63
|Frank
|21,8078
|21,9391
|% 0,47
|Riyal
|5,2231
|5,2493
|% 0,42
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|5,98
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,11
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,10
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,20
|0,11
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|-0,31
Seans Raporu 09:55
- 10:08XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 5, 346
- 10:08 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, EKGYO
- 10:08 BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
- 10:08 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, OLMK
- 10:08 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, KCHOL, THYAO