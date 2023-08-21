***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2023 08:58
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187480
BIST
'
18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
0
En Yüksek
0
18:0527,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0945
|Açılış
|: 27,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1550
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0993
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6334
En Düşük
29,1877
18:051.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|162,00
|41.285.367
|% 0,03
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SMRTG
|81,00
|1.606.771.325
|% 0,00
|
|KCAER
|21,54
|750.711.501
|% 0,00
|
|MNDTR
|17,44
|45.921.735
|% 0,00
|
|USDTR
|2.580,00
|119.205.473
|% 0,00
|
|SMRTG
|81,00
|1.606.771.325
|% 0,00
|
|KCAER
|21,54
|750.711.501
|% 0,00
|
|MNDTR
|17,44
|45.921.735
|% 0,00
|
|OBASE
|24,56
|45.685.417
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 0,00
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% 0,00
|
|TTKOM
|21,70
|4.382.123.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% 0,00
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1578
|27,1634
|% 0,35
|
|Euro
|29,5607
|29,5730
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,4773
|34,6502
|% 0,32
|
|Frank
|30,6922
|30,8771
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2206
|7,2568
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|5,16
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-4,00
|
|Tam
|11.072
|11.166
|38,00
|
|Yarım
|5.553
|5.609
|20,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,07
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem