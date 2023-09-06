***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2023 09:47
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191953
BIST
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10:488.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,44
|Açılış
|: 8.292
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|Önceki Kapanış
|: 8.236
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8.224
En Yüksek
8.299
10:4826,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,9000
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26,8406
En Düşük
26,6949
10:4828,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0685
|Açılış
|: 20,1596
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|Önceki Kapanış
|: 20,2692
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28,9526
En Düşük
28,6551
10:481.658,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,60
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
|:
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ONCSM
|247,60
|108.203.213
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|38.647.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.486.680
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|106.330.570
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|26.102.943
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|339.258.357
|% -9,99
|
|ALCAR
|754,80
|132.864.678
|% -8,26
|
|BRYAT
|2.441,00
|322.880.301
|% -8,16
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|EREGL
|46,80
|2.691.802.199
|% 1,74
|
|SISE
|55,10
|2.319.831.536
|% 2,42
|
|EKGYO
|9,47
|1.640.743.626
|% 0,32
|
|ASELS
|39,74
|1.488.854.288
|% 3,22
|
|KRDMD
|27,14
|1.141.031.356
|% 0,44
|
|EKGYO
|9,47
|1.640.743.626
|% 0,32
|
|EREGL
|46,80
|2.691.802.199
|% 1,74
|
|YKBNK
|17,19
|986.452.272
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,90
|270.110.069
|% -0,20
|
|SISE
|55,10
|2.319.831.536
|% 2,42
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8096
|26,8271
|% 0,21
|
|Euro
|28,7830
|28,7872
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,6045
|33,7730
|% 0,24
|
|Frank
|30,0325
|30,2134
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1280
|7,1637
|% 0,21
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,60
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.008
|11.106
|-38,00
|
|Yarım
|5.521
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-0,47
|