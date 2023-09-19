***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.09.2023 09:01
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196071
BIST
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10:377.748
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 68,05
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:3727,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0293
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:3728,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:371.679,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.679,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TARKM
|190,30
|6.820.162
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.018.591
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|137.537.480
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,55
|146.989.810
|% -7,08
|
|EUYO
|13,40
|251.665
|% -5,37
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|THYAO
|220,80
|1.760.751.527
|% 1,24
|
|TUPRS
|142,70
|1.270.940.045
|% 3,03
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SISE
|52,45
|779.789.960
|% 0,96
|
|KOZAL
|28,10
|676.798.455
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,15
|429.815.030
|% 0,49
|
|ISCTR
|22,10
|970.346.663
|% 1,28
|
|SKBNK
|5,74
|235.087.691
|% -0,35
|
|YKBNK
|16,13
|622.910.958
|% 1,19
|
|PSGYO
|5,40
|183.736.592
|% 0,56
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0314
|27,0382
|% 0,11
|
|Euro
|28,9091
|28,9188
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,3616
|33,5289
|% 0,02
|
|Frank
|30,0025
|30,1832
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1855
|7,2215
|% 0,08
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|0,25
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.107
|11.192
|-22,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|0,02
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|0,51
|