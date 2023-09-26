***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.09.2023 09:40
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197217
BIST
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13:108.354
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 49,09
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1027,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1028,9090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0663
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:101.675,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.675,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MERCN
|50,95
|57.818.598
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.287.904
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|82.703.343
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KNFRT
|22,94
|102.220.394
|% -7,35
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|ADESE
|2,58
|304.025.996
|% -4,80
|
|TUPRS
|171,50
|6.870.680.627
|% 3,31
|
|THYAO
|234,70
|6.493.541.296
|% 0,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|KRDMD
|29,94
|3.069.875.145
|% -1,06
|
|KONTR
|330,40
|2.555.483.175
|% -1,84
|
|ZOREN
|5,39
|1.897.714.401
|% 6,31
|
|KATMR
|2,41
|596.222.547
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,38
|1.287.707.069
|% 7,95
|
|ISCTR
|25,80
|3.648.914.716
|% 2,54
|
|EKGYO
|8,13
|1.011.585.125
|% -0,61
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2464
|27,2528
|% 0,17
|
|Euro
|28,8969
|28,9073
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,0963
|33,2622
|% -0,09
|
|Frank
|29,7439
|29,9231
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2425
|7,2788
|% 0,14
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
|