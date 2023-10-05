***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2023 09:49
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199810
BIST
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10:158.432
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 98,47
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.375
En Yüksek
8.433
10:1527,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0433
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6008
En Düşük
27,3729
10:1529,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0772
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3768
En Düşük
28,8849
10:151.614,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.614,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YESIL
|5,72
|52.402.434
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|14.514.431
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|26.063.557
|% 9,98
|
|DMRGD
|16,46
|2.142.746
|% 9,95
|
|MANAS
|11,23
|54.247.108
|% -6,80
|
|TETMT
|1.900,70
|3.761.667
|% -6,20
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|THYAO
|242,90
|1.049.702.223
|% 1,84
|
|TUPRS
|149,00
|948.978.758
|% 0,81
|
|EREGL
|44,38
|905.865.668
|% 1,74
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|ADESE
|2,57
|65.676.925
|% -1,15
|
|GSRAY
|8,45
|207.215.492
|% -1,97
|
|EKGYO
|8,08
|170.461.473
|% 1,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5633
|27,5692
|% 0,15
|
|Euro
|29,0172
|29,0392
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3707
|33,5381
|% 0,09
|
|Frank
|29,9588
|30,1393
|% 0,12
|
|Riyal
|7,3280
|7,3648
|% 0,04
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|2,07
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.854
|10.972
|-30,00
|
|Yarım
|5.444
|5.503
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.713
|2.751
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,71
|18,74
|0,11
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|0,41
|