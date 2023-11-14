***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2023 09:08
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217662
BIST
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12:107.597
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 29,19
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1028,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1030,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0779
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:101.791,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PENTA
|22,22
|132.571.370
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.072.963
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|IHGZT
|1,35
|60.558.815
|% -6,90
|
|THYAO
|235,50
|3.365.141.147
|% 1,42
|
|MIATK
|815,00
|2.695.222.917
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.416.561.030
|% 1,29
|
|REEDR
|26,00
|1.341.461.789
|% -4,76
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,24
|1.152.646.051
|% 3,28
|
|ZOREN
|5,09
|457.509.905
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|112.991.646
|% -0,73
|
|PETKM
|20,90
|1.286.328.132
|% 3,47
|
|ISCTR
|19,59
|1.157.900.874
|% -1,06
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6216
|28,6400
|% 0,17
|
|Euro
|30,6798
|30,6888
|% 0,22
|
|Sterlin
|35,0622
|35,2380
|% 0,17
|
|Frank
|31,6189
|31,8093
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|870,91
|872,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,88
|986,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,63
|1.945,87
|% 0,66
|