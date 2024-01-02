***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2024 09:33
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231069
BIST
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10:437.593
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 122,41
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4329,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1903
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7062
En Düşük
29,4693
10:4332,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0732
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:431.981,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,69
|Açılış
|: 1.981,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.453.032
|% 9,98
|
|MARBL
|14,90
|40.194.620
|% 9,96
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|7.469.697
|% 9,90
|
|BAYRK
|15,12
|17.363.340
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.147.565
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,50
|10.545.860
|% -6,73
|
|NTGAZ
|21,68
|44.731.036
|% -6,15
|
|GUBRF
|165,20
|2.826.138.939
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.709.073.347
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|EREGL
|41,72
|664.640.968
|% 1,76
|
|SKBNK
|4,32
|336.485.659
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,04
|283.847.351
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,80
|516.505.930
|% 1,88
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6969
|29,7082
|% 0,66
|
|Euro
|32,7651
|32,7848
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,7201
|37,9093
|% 0,77
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|7,8954
|7,9350
|% 0,61
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,09
|990,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,49
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,40
|78,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,88
|2.075,22
|% 0,66
|