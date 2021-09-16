***GLYHO* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.09.2021 09:15
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964040
BIST
10:361.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
10:368,4475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4482
En Düşük
8,4182
10:369,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9994
En Düşük
9,9528
10:36485,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,04
|Açılış
|: 485,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TEZOL
|16,77
|1.879.162
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|115.469.317
|% 9,93
|
|GARFA
|9,31
|3.059.487
|% 9,53
|
|AKYHO
|2,43
|7.307.492
|% 8,00
|
|NUGYO
|16,36
|6.960.838
|% -9,21
|
|IHGZT
|1,19
|23.756.338
|% -7,03
|
|ISKPL
|8,39
|81.325.457
|% -5,73
|
|SELVA
|7,84
|16.349.471
|% -5,20
|
|YUNSA
|12,60
|19.844.497
|% -4,76
|
|GARAN
|9,57
|353.620.514
|% 1,48
|
|TUPRS
|109,50
|188.647.233
|% 0,27
|
|YEOTK
|51,80
|115.469.317
|% 9,93
|
|THYAO
|12,38
|111.061.903
|% 0,98
|
|BIOEN
|35,48
|109.263.559
|% 1,14
|
|GARAN
|9,57
|353.620.514
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,50
|74.874.054
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,19
|23.756.338
|% -7,03
|
|ODAS
|1,45
|21.606.552
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|24.895.009
|% 0,55
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4445
|8,4475
|% 0,24
|
|Euro
|9,9653
|9,9703
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,6456
|11,7040
|% 0,14
|
|Frank
|9,1268
|9,1818
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% 0,20
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,48
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,01
|