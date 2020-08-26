***GLYHO* *ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.08.2020 09:08
nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871185
BIST
10:231.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:237,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:238,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:23455,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,83
|Açılış
|: 455,61
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:23
|CRDFA
|7,59
|6.923.233
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.119.584
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.559.520
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,79
|12.162.534
|% -5,54
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,61
|205.181.098
|% -3,04
|
|PETKM
|4,13
|138.956.685
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,39
|120.463.409
|% 2,57
|
|SISE
|6,01
|97.995.404
|% 0,50
|
|GARAN
|6,77
|92.638.233
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|84.676.998
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|138.956.685
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,05
|68.456.492
|% -0,49
|
|GUSGR
|6,39
|120.463.409
|% 2,57
|
|SISE
|6,01
|97.995.404
|% 0,50
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3999
|% 0,13
|
|Euro
|8,7449
|8,7511
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,6925
|9,7411
|% -0,03
|
|Frank
|8,0913
|8,1401
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9667
|1,9765
|% 0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,43
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,30
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|