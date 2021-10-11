***GLYHO* *UNLUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.10.2021 09:13
***GLYHO******UNLUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.10.2021
İlgili Şirketler GLYHO, UNLUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Centricus Holdings Malta Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969372
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
0
En Düşük
0
18:058,9305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
18:0510,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0309
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3412
18:05504,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,11
|Açılış
|: 504,73
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
503,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TATGD
|9,49
|26.763.946
|% 0,00
|
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TATGD
|9,49
|26.763.946
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 0,00
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 0,00
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9253
|8,9305
|% -0,42
|
|Euro
|10,3460
|10,3520
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1838
|12,2449
|% 0,08
|
|Frank
|9,6047
|9,6626
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3768
|2,3887
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-1,30
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM