***GMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.01.2022 13:49
en şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı GMAAzimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken FonAzimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994644
BIST
15:042.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,96
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0413,5081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0415,4160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0120
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:04790,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|12,12
|11.831.093
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|30.042.605
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.713
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.797
|% -9,93
|
|ERCB
|49,80
|60.703.383
|% -8,62
|
|PSGYO
|15,69
|233.240.023
|% -8,08
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|THYAO
|28,40
|1.819.623.667
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.417.394.372
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.351.586.864
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,49
|561.079.312
|% 2,47
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,97
|763.232.328
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|HALKB
|5,46
|935.670.903
|% 6,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4943
|13,5081
|% -0,08
|
|Euro
|15,4015
|15,4160
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,69
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.220
|5.351
|-4,69
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,27
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-0,25
|