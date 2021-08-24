***GMA* *GSDHO* *IIS* *ODAS* *ISBIR* *FONET* *GSDDE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.08.2021 09:11
***GMA******GSDHO******IIS******ODAS******ISBIR******FONET******GSDDE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GSDHO, FONET, GSDDE, ODAS, ISBIR]
İlgili Fonlar [GMA, IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960116
BIST
12:031.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:038,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:039,8999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:03488,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 488,63
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:01
|GESAN
|24,86
|15.075.924
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|59.956.959
|% 9,99
|
|VANGD
|6,79
|31.943.560
|% 9,69
|
|AYCES
|61,75
|2.857.767
|% 7,86
|
|OZGYO
|1,75
|21.238.160
|% 6,71
|
|PENTA
|77,80
|2.433.415
|% -9,95
|
|DAGI
|3,56
|8.849.413
|% -5,57
|
|KRONT
|34,36
|31.280.223
|% -4,98
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|SELGD
|7,38
|11.035.546
|% -4,40
|
|THYAO
|12,69
|490.605.694
|% 1,60
|
|GARAN
|9,53
|399.507.560
|% -0,21
|
|BRLSM
|11,56
|351.913.685
|% 5,00
|
|KRDMD
|7,80
|321.060.843
|% 1,69
|
|BASGZ
|24,84
|249.071.867
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,88
|139.787.765
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|73.384.726
|% -0,69
|
|GARAN
|9,53
|399.507.560
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,80
|321.060.843
|% 1,69
|
|THYAO
|12,69
|490.605.694
|% 1,60
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4299
|8,4347
|% 0,18
|
|Euro
|9,8945
|9,9019
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5213
|11,5791
|% -0,08
|
|Frank
|9,2020
|9,2574
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,43
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|-16,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|-16,25
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|-7,86
|
|Çeyrek
|780
|798
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,03
|69,03
|0,66
|